В США из-за отказа от 3G «сломалась» система парковки

19:54, 09 января 2023
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В США из-за отказа от 3G «сломалась» система парковкиГородские власти не провели вовремя модернизацию
Цифровые парковочные счётчики в Гонолулу, Гавайи, внезапно перестали принимать кредитные карты после того, как оператор Verizon отключил свою сеть 3G.
Фото: Unsplash
Предполагается, что пострадало около 2200 устройств. Интересно, что об отказе от 3G-сетей Гонолулу проинформировали ещё в 2019 году. Однако город не спешил модернизировать счётчики. Сообщается, что городской департамент не знал, что окончательное закрытие произойдёт на этой неделе.
В настоящее время водителей призвали платить за парковку монетами.