В США из-за отказа от 3G «сломалась» система парковки

Предполагается, что пострадало около 2200 устройств. Интересно, что об отказе от 3G-сетей Гонолулу проинформировали ещё в 2019 году. Однако город не спешил модернизировать счётчики. Сообщается, что городской департамент не знал, что окончательное закрытие произойдёт на этой неделе.

В настоящее время водителей призвали платить за парковку монетами.