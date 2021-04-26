В США избавятся от сетей 3G

Стоит отметить, что в случае с Verizon речь идёт не совсем о 3G. У оператора всегда была технология CDMA2000, представляющая второе поколение связи. Однако в США её причисляли к третьему поколению. Так или иначе, Verizon планирует закрыть эту сеть в декабре 2022 года.

При этом новые подключения к CDMA2000 прекратились ещё в 2018 году. Сейчас сетью пользуется меньше абонентов 1% Verizon.

Издание Content-Review отметило, что другие американские операторы намерены отключить свои уже настоящие 3G-сети в скором времени. Например, AT&T запланировала это на февраль 2022 года. T-Mobile рассматривает срок до января 2022 года.