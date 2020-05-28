В США изобрели новый способ применения бомб

«Российская газета» пишет, что разработку назвали CLEAVER. Это аббревиатура, и она расшифровывается как «грузовой расходуемый летательный аппарат воздушного запуска с увеличенной дальностью полёта». С помощью разработки военные намерены уничтожать движущиеся и стационарные цели.

CLEAVER уже испытали на двух военно-транспортных самолётах: C-130 Hercules и С-17 Globenaster. Сама установка представляет собой платформу с парой закреплённых на боеприпасов, похоже, планирующих бомб AGM-154 Joint Stand-Off Weapon.

Журналисты предполагают, что после выхода из самолёта платформа поворачивается вертикально с помощью парашютов, а затем с неё запускают боеприпасы. Такая разработка позволяет быстро превращать транспортные самолёты в ударные.