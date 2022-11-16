В США израильский дрон-камикадзе назвали "ночным кошмаром"

Дрон, разработанный израильской компанией Elbit Systems, может запускаться вручную или с мультикоптера, способного нести несколько дронов-камикадзе. Но на дальних дистанциях LANIUS работать не предназначен.

Отмечается, что дрон, разработанный на основе гоночных моделей, обладает высокой максимальной скоростью и маневренностью. LANIUS способен развивать скорость до 72 км/ч, а максимальный взлетный вес составляет 1,2 кг. Дрон может находиться в воздухе в течение семи минут.

LANIUS также способен поддерживать связь через Wi-Fi или радио, и хотя Elbit особо отмечает его способность работать с человеком, при необходимости беспилотник может уйти в автономный режим.

Кроме того, LANIUS может создавать трехмерные карты местности, а ядро дрона, использующее искусственный интеллект, позволяет точно классифицировать цели.