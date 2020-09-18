В США изучат, как излучение в истребителях влияет на здоровье лётчиков

Военным интересно, может ли излучение вызывать пространственную дезориентацию и влиять на когнитивные функции пилотов. Такие вопросы у DARPA возникли неспроста. Лётчики иногда сталкиваются с плохим самочувствием во время полётов, а также с ухудшением внимания и восприятия. С 1993-го по 2013 год в Военно-воздушных силах (ВВС) США произошли сотни смертей и потерь боевых самолётов из-за пространственной дезориентации.

DARPA будет в течение двух лет изучать, как радиоволны и магнитные поля в кабине влияют на нервную систему лётчиков. Сначала специалисты замерят все типы излучения, а затем посмотрят на состояние человека в связи с ними.