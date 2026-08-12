В США хакеры стали так часто воровать интимные фото, что пришлось вмешаться ФБР

Злоумышленники, как пишет ФБР, притворяются сотрудниками службы поддержки соцсетей, рассылают поддельные письма со ссылками на фальшивые страницы входа или просто подбирают пароли, которые человек уже использовал раньше. Жертвами становятся как взрослые, так и дети. По словам экспертов, особенно уязвимы… молодые парни.

После кражи преступники либо требуют выкуп, либо публикуют украденное в интернете. Они могут и размещать эти материалы на странице самого пострадавшего, чтобы унизить его, а также шантажировать или запугивать.

В ФБР дали простые советы, как защитить себя. Для граждан РФ это тоже будет полезно. Если вам дороги ваши «нюдсы», то используйте разные пароли для каждого аккаунта и храните их в специальном менеджере паролей, включите двухфакторную аутентификацию, не доверяйте людям, которые неожиданно пишут и представляются сотрудниками соцсетей.