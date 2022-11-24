В США хотят разрешить роботам применять летальное оружие

Как сообщает Mission Local, члены комитета по правилам городского совета наблюдателей рассматривали новую политику в отношении оборудования в течение нескольких недель. Первоначальная версия проекта не содержала никаких формулировок, касающихся применения роботами смертоносной силы, пока Аарон Пескин, декан городского совета наблюдателей, первоначально не добавил, что "роботы не должны использоваться в качестве средства применения силы против любого человека".

Однако полиция вернула проект, “перечеркивающей” добавление Пескина, заменив его строкой, которая дает роботам право убивать подозреваемых. Согласно Mission Local, Пескин решил принять это изменение, потому что "могут возникнуть сценарии, когда применение летального оружия будет единственным вариантом". На прошлой неделе комитет по правилам Сан-Франциско единогласно одобрил версию проекта, который будет вынесен на рассмотрение Совета наблюдателей 29 ноября.