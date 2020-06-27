В США хотят запретить чипировать людей без их согласия

Законопроект предлагает ввести запрет на имплантацию чипов работникам. Это можно будет делать, только если они дали добровольное согласие.

Как пишет издание Futurism, в последние годы большое количество компаний изучают идею внедрения сотрудникам подкожных RFID-чипов. С их помощью можно было бы отслеживать производительность каждого отдельного работника. Однако такая мера, конечно, затрагивает важные вопросы конфиденциальности и безопасности человека.

Один из связанных с законопроектом чиновников рассказал, что работодатели должны найти баланс между своими интересами и неприкосновенностью частной жизни сотрудников. При этом законодатели признают, что чипирование не является сейчас проблемой в Мичигане. Они хотят защитить людей ещё до того, как это может стать проблемой.