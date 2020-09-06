В США клонировали умершую 22 года назад лошадь

Жеребёнок родился в одной из ветеринарных клиник Техаса в прошлом месяце, пишет издание Indicator. Генетический материал для клонирования заморозили в 1980 году в зоопарке Сан-Диего. Всё это время материал хранился в биобанке Frozen Zoo®. Жеребец, которого клонировали, родился в Великобритании в 1975 году, а умер в 1998 году, то есть 22 года назад.

Жеребёнка чуть позже тоже переведут в Сафари-парк зоопарка Сан-Диего. Там он познакомится со стадом своего вида. Если клон будет успешно размножаться, он сможет внести вклад в генетическое разнообразие популяции вымирающих лошадей Пржевальского.