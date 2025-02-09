В США космические компании призвали не конкурировать со SpaceX из-за разных возможностей

При этом рекомендуется не подражать её методам ведения бизнеса, поскольку повторить подходы компании в силу разных возможностей не получится, так же, как и одиозность Маска. Также специалисты объяснили причины бессмысленности подражания этой компании.

Одна из причин — доминирование SpaceX на рынке запусков, что оставляет мало места для новых участников, всё же учитывая сильную конкуренцию в этой области. Как отмечает портал SpaceNews, сейчас опасения по поводу конкуренции со SpaceX усиливаются, так как Илон Маск играет заметную роль в новой Администрации.

Инвесторы также выражают опасения относительно компаний, которые намереваются конкурировать со SpaceX, и указывают на то, что ни одна новая компания не сможет сделать это в реальности.