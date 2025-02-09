В США космические компании призвали не конкурировать со SpaceX из-за разных возможностей

Опубликовано 09 февраля 2025, 00:001 мин.
В США космические компании призвали не конкурировать со SpaceX из-за разных возможностейИ из-за приближённости Маска к Трампу
В США на технологической конференции Smallsat Symposium прошла панельная дискуссия, в ходе которой инвесторы и специалисты в области космических стартапов посоветовали новым компаниям не пытаться конкурировать «напрямую» с компанией Илона Маска SpaceX.
При этом рекомендуется не подражать её методам ведения бизнеса, поскольку повторить подходы компании в силу разных возможностей не получится, так же, как и одиозность Маска. Также специалисты объяснили причины бессмысленности подражания этой компании.
Одна из причин — доминирование SpaceX на рынке запусков, что оставляет мало места для новых участников, всё же учитывая сильную конкуренцию в этой области. Как отмечает портал SpaceNews, сейчас опасения по поводу конкуренции со SpaceX усиливаются, так как Илон Маск играет заметную роль в новой Администрации.
Инвесторы также выражают опасения относительно компаний, которые намереваются конкурировать со SpaceX, и указывают на то, что ни одна новая компания не сможет сделать это в реальности.