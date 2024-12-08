В США который день над городом по ночам летают дроны. Никто не говорит, чьи они

Опубликовано 08 декабря 2024, 06:001 мин.
В США который день над городом по ночам летают дроны. Никто не говорит, чьи ониЗагадочные беспилотники
Уже больше недели над северной частью Нью-Джерси, включая округ Моррис и окрестности Ньюарка, по ночам летают большие беспилотники. Жители запечатлели летательные аппараты на фото и видео. Некоторые описывают их как дроны, напоминающие небольшие самолеты или квадрокоптеры потребительского уровня.
Власти, в том числе отделение ФБР в Ньюарке и представители округа Моррис, проводят расследование по факту обнаружения летательных аппаратов. Они заверили общественность, что «никакой угрозы не существует», и попросили всех, кто располагает информацией, сообщить об этом. Губернатор Фил Мерфи подтвердил, что его офис внимательно следит за ситуацией.
Беспилотники вызвали множество предположений среди жителей: некоторые считают, что это могут быть иностранные беспилотники-шпионы, военные испытания или работа местных властей.
Загадкой заинтересовались и любители НЛО.