В США который день над городом по ночам летают дроны. Никто не говорит, чьи они

Власти, в том числе отделение ФБР в Ньюарке и представители округа Моррис, проводят расследование по факту обнаружения летательных аппаратов. Они заверили общественность, что «никакой угрозы не существует», и попросили всех, кто располагает информацией, сообщить об этом. Губернатор Фил Мерфи подтвердил, что его офис внимательно следит за ситуацией.