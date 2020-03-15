В США людям предложили бесплатный интернет из-за пандемии коронавируса

Такие меры компании принимают в связи с тем, что распространение коронавирусной инфекции заставило страны ввести карантинный режим, а многих работников фирмы перевели на удалёнку.

Американский провайдер Comcast предоставил 60 дней бесплатного публичного Wi-Fi для всех. Акция не касается домашних точек доступа (что, кстати было бы логичнее). В общественных же местах и на предприятиях бесплатный доступ будет открыт.

Другие провайдеры тоже присоединились к акции. Один из них предлагает бесплатный интернет студентам. А компания T-Mobile, например, пообещала безлимитный доступ в сеть для владельцев смартфонов.