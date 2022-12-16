В США массово погибают хвойные: в чем причина

Недавнее воздушное исследование показало, что более миллиона акров леса содержат деревья, погибшие от стресса, усугубленного многолетней засухой. Дэниел ДеПинте, руководитель программы воздушной съемки в Лесной службе США, заявил, что в этом году наблюдалась самая высокая смертность елей в этом регионе за всю историю.

С июня по октябрь он и его коллеги несколько раз сканировали склоны с самолетов, подробно описывая разрушения на цифровых картах. "Масштабы этого явления огромны", - сказал ДеПинте. "Многие люди думают, что изменение климата влияет только на ледяные шапки или какие-то низко расположенные острова, но на самом деле оно влияет прямо у нас на заднем дворе"

По его словам, если эта засуха из-за изменения климата продолжится, и “мы будем продолжать игнорировать то, что природа показывает нам по всему миру”, то не стоит ждать ничего хорошего.