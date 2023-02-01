В США многие ходят по дому прямо в уличной обуви. Неужели там и правда настолько чисто?Наверняка вы такое видели ещё в фильмах об Америке
Для русских в США есть много странных вещей. Одна из них - хождение дома в уличной обуви. Почему же в России так не делают?
Фото: iXBT.com
Одна из причин, по которой американцы не снимают обувь в доме, - это наличие у многих из них автомобилей. В среднем в Соединённых Штатах приходится 900 автомобилей на 1000 человек, а в России - 320 автомобилей. В США вся жизнь, а также инфраструктура адаптирована для передвижения на такси или машине. Пешком же американцы ходят мало, так как до ближайшего продуктового можно так добираться полчаса.
iXBT.com
Ещё один важный фактор - климатический. США - страна, которая заселена неравномерно. Многие люди живут не в центральных штатах, а на побережьях. В подобной местности воздух влажный, поэтому пыли мало. В целом в Америке ещё и более мягкий климат, чем в России, и теплее, чем у нас.
Улицы тоже в США держатся в чистоте. К тому же на них почти везде земля закатана в бетон, а на газонах растёт специальная трава.
Наконец, сами по себе американцы довольно рациональны в быту. Если обувь и так чистая, то зачем её снимать? А если всё-таки появилась дома грязь, то можно вызвать клининговую службу.
Кроме того, в северных штатах и на Аляске климат более суровый, поэтому люди там могут снимать уличную обувь и переобуваться в более тёплую домашнюю.