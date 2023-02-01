В США многие ходят по дому прямо в уличной обуви. Неужели там и правда настолько чисто?

Ещё один важный фактор - климатический. США - страна, которая заселена неравномерно. Многие люди живут не в центральных штатах, а на побережьях. В подобной местности воздух влажный, поэтому пыли мало. В целом в Америке ещё и более мягкий климат, чем в России, и теплее, чем у нас.

Улицы тоже в США держатся в чистоте. К тому же на них почти везде земля закатана в бетон, а на газонах растёт специальная трава.

Наконец, сами по себе американцы довольно рациональны в быту. Если обувь и так чистая, то зачем её снимать? А если всё-таки появилась дома грязь, то можно вызвать клининговую службу.

Кроме того, в северных штатах и на Аляске климат более суровый, поэтому люди там могут снимать уличную обувь и переобуваться в более тёплую домашнюю.