В США модернизировали «самолет Судного дня»Контракт обошелся Штатам в $111 млн
Компания Northrop Grumman поставила Штатам первый модернизированный самолет E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», который служит в качестве летающего командного центра для управления ядерными силами Америки в случае «последнего» конфликта.
Эти самолеты, входящие в состав флота вооруженных сил США, остаются готовыми к действиям в случае эскалации международной напряженности до невообразимого уровня.
E-6B Mercury, служащий ВМС США с 1998 года, обеспечивает стратегическую связь и координацию между Национальным командным пунктом и ракетными подводными лодками, МБР, бомбардировщиками и нестратегическими силами США.
Недавний контракт Northrop Grumman на сумму 111 миллионов долларов предусматривал обновление систем связи самолета для обеспечения безопасных и надежных возможностей воздушного командования.