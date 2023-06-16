Наука и технологии
12:30, 16 июня 2023
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В США модернизировали «самолет Судного дня»

Контракт обошелся Штатам в $111 млн

Компания Northrop Grumman поставила Штатам первый модернизированный самолет E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», который служит в качестве летающего командного центра для управления ядерными силами Америки в случае «последнего» конфликта.

Эти самолеты, входящие в состав флота вооруженных сил США, остаются готовыми к действиям в случае эскалации международной напряженности до невообразимого уровня.

E-6B Mercury, служащий ВМС США с 1998 года, обеспечивает стратегическую связь и координацию между Национальным командным пунктом и ракетными подводными лодками, МБР, бомбардировщиками и нестратегическими силами США.

Недавний контракт Northrop Grumman на сумму 111 миллионов долларов предусматривал обновление систем связи самолета для обеспечения безопасных и надежных возможностей воздушного командования.

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