В США модернизировали «самолет Судного дня»

Эти самолеты, входящие в состав флота вооруженных сил США, остаются готовыми к действиям в случае эскалации международной напряженности до невообразимого уровня.

E-6B Mercury, служащий ВМС США с 1998 года, обеспечивает стратегическую связь и координацию между Национальным командным пунктом и ракетными подводными лодками, МБР, бомбардировщиками и нестратегическими силами США.

Недавний контракт Northrop Grumman на сумму 111 миллионов долларов предусматривал обновление систем связи самолета для обеспечения безопасных и надежных возможностей воздушного командования.