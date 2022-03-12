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В США модернизируют все стратегические самолёты «Судного дня»Для улучшенного управления войсками
Как сообщило издание Defence Blog, ВМС США заключили контракт с военной компанией Northrop Grumman на модернизацию стратегических самолётов связи и управления Boeing E-6B Mercury.
В рамках контракта, сумма которого составила $111 млн, будет модернизирован весь парк самолётов, которые в американских ВМС ещё называют самолётами «Судного дня». Они предназначены для обеспечения резервной связи с атомными субмаринами и управления стратегической авиацией.
По информации, эти самолёты могут быть использованы и как воздушный командный пункт Стратегического командования вооружённых сил США. Они основаны на базе пассажирского Boeing 707-320, оснащены терминалом спутниковой связи и автоматическим комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет.
Согласно контракту, Boeing E-6B должны быть модернизированы для повышения эффективности связи и управления войсками. Модернизация будет проходить в течение 5 лет.
Источник: Defence Blog