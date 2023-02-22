В США могут признать вакцинацию преступлением

Законопроект HB 154 предлагает, что “человек не может предоставлять или вводить вакцину, разработанную с использованием технологии рибонуклеиновых кислот (мРНК), для использования на человеке или любом другом млекопитающем в этом штате”.

В случае принятия закона, любое лицо, применяющее вакцины на основе мРНК, будет виновно в правонарушении, которое может повлечь за собой тюремное заключение и/или штраф.

Эта позиция против мРНК обусловлена тем, что вакцины COVID-19 были первоначально разрешены в соответствии с разрешениями на “экстренное использование” от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США: "У нас есть проблемы с тем, что это было ускорено", - сказал один из авторов законопроекта.