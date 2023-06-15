В США могут сильно ограничить создателей нейросетей. Вплоть до суда

Законопроект не позволит этим компаниям пользоваться правовой защитой, предусмотренной статьей 230 Закона о благопристойности в сфере коммуникаций, которая защищает их от ответственности за вредоносный контент. Согласно этому предлагаемому законодательству, создатели искусственного интеллекта могут быть привлечены к ответственности за любое неправильное использование или вред, причиненный их технологией, такой как дипфейки или видеоклипы, которые наносят ущерб чьей-либо репутации.

Хоули рассматривает законопроект как способ заставить разработчиков искусственного интеллекта взять на себя ответственность за свои бизнес-решения и установить правила и меры безопасности для искусственного интеллекта. Блюменталь во время недавних слушаний о влиянии ИИ на права человека призвал Конгресс отказать ИИ в широкой защите, предусмотренной разделом 230, который защищает платформы социальных сетей.