В США могут сильно ограничить создателей нейросетей. Вплоть до суда

В США могут сильно ограничить создателей нейросетей. Вплоть до судаОни будут нести ответственность за контент их «детища»
Сенаторы США Ричард Блюменталь и Джош Хоули представили новый законопроект под названием «Закон об иммунитете к ИИ» без раздела 230, направленный на привлечение таких компаний, как OpenAI и Google, к ответственности за контент, генерируемый их системами искусственного интеллекта (ИИ).
Законопроект не позволит этим компаниям пользоваться правовой защитой, предусмотренной статьей 230 Закона о благопристойности в сфере коммуникаций, которая защищает их от ответственности за вредоносный контент. Согласно этому предлагаемому законодательству, создатели искусственного интеллекта могут быть привлечены к ответственности за любое неправильное использование или вред, причиненный их технологией, такой как дипфейки или видеоклипы, которые наносят ущерб чьей-либо репутации.
Хоули рассматривает законопроект как способ заставить разработчиков искусственного интеллекта взять на себя ответственность за свои бизнес-решения и установить правила и меры безопасности для искусственного интеллекта. Блюменталь во время недавних слушаний о влиянии ИИ на права человека призвал Конгресс отказать ИИ в широкой защите, предусмотренной разделом 230, который защищает платформы социальных сетей.