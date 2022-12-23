В США мужчины порой подвергаются большему риску смерти, чем участники военных конфликтов

Исследователи из Университета Брауна и Университета Пенсильвании сравнили риск смерти от огнестрельного оружия для молодых взрослых мужчин, проживающих в наиболее жестоких районах четырех крупных городов США, с риском смерти от боевых действий и травм, с которым сталкиваются американские военнослужащие, служившие в Афганистане и Ираке во время активных военных действий.

Исследование показало, что молодые люди из районов с наибольшим уровнем насилия с применением огнестрельного оружия в Чикаго и Филадельфии подвергались значительно более высокому риску смерти от огнестрельного оружия, чем американские военнослужащие, проходившие военную службу в Афганистане и Ираке. Однако в двух других городах наблюдалась обратная картина: Самые жестокие районы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса были связаны с гораздо меньшим риском для молодых мужчин.

Во всех изученных регионах США риску подвергались в подавляющем большинстве молодые люди из расовых и этнических меньшинств, говорится в исследовании.