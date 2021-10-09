Наука и технологии
Сегодня в 00:53
1 мин.

В США на самолёт огневой поддержки установят боевой лазер

Для поражения наземных целей
ВВС США на свой самолёт огневой поддержки AC-130J Ghostrider установят боевую лазерную установку. Поставщиком лазера выступила американская компания Lockheed Martin.
В США на самолёт огневой поддержки установят боевой лазер

Как сообщается на сайте компании, лазер представляет собой установку, которая по техзаданию командования ВВС, по весу не превышает 2,3 тонны и не занимает больше места, чем штатные артиллерийские орудия самолётов огневой поддержки.

Всё что известно, лазер под названием AHEL — это установка, генерирующая импульс высокой энергии для ударов по наземным целям. Устройство прошло заводские приёмочные испытания. Лётные испытания запланированы на конец 2022 финансового года.