В США на самолёт огневой поддержки установят боевой лазер

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В США на самолёт огневой поддержки установят боевой лазерДля поражения наземных целей
ВВС США на свой самолёт огневой поддержки AC-130J Ghostrider установят боевую лазерную установку. Поставщиком лазера выступила американская компания Lockheed Martin.
Как сообщается на сайте компании, лазер представляет собой установку, которая по техзаданию командования ВВС, по весу не превышает 2,3 тонны и не занимает больше места, чем штатные артиллерийские орудия самолётов огневой поддержки.
Всё что известно, лазер под названием AHEL — это установка, генерирующая импульс высокой энергии для ударов по наземным целям. Устройство прошло заводские приёмочные испытания. Лётные испытания запланированы на конец 2022 финансового года.