В США началась нехватка истребителей для имитации российских самолётов

Как пишет «Военное обозрение», речь идёт об эскадрилье Военно-морских сил (ВМС) США, которую называют «эскадрильей агрессоров». Такие эскадрильи состоят в основном самолётов американского производства, которые перекрашиваются в цвета аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Эти самолёты участвуют в учебных воздушных боях с американскими войсковыми истребителями.

Недавно из состава ВМС США вывели несколько истребителей F/A-18. Среди них были и самолёты из «эскадрильи агрессоров». Поэтому теперь там образовался недостаток.

Проблему могут решить переводом в состав эскадрильи нескольких истребителей F-16C/D. Их переоснащение может завершиться к ноябрю 2021 года.