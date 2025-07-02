Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2025, 23:27
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В США начали искать идеи для группы спутников с перехватчиками ракет

ВВС США ищут идеи для космической системы перехвата ракет
В мае Дональд Трамп представил проект «Золотой Купол» — систему космической обороны для защиты США от ракет. Он заявил, что построит её за три года, хотя многие эксперты считают это слишком оптимистичным. Сейчас Космические силы США начинают работу над этим проектом.
В США начали искать идеи для группы спутников с перехватчиками ракет

© Ferra.ru

27 июня они выпустили запрос информации, чтобы узнать о существующих технологиях и собрать идеи для создания большой группы спутников с перехватчиками ракет — именно так должен работать «Золотой Купол». Это ещё не приглашение к участию в тендере, а первый шаг в разработке.

Сегодня «Золотой Купол» похож на систему «Железный купол» Израиля, но гораздо масштабнее и дороже. Трамп оценил стоимость в 175 миллиардов долларов и срок — три года. Но эксперты Конгресса говорят, что проект может занять 20 лет и обойтись в 524 миллиарда.

Министерство обороны уже ведёт переговоры с подрядчиками и изучает технологии перехвата ракет на разных этапах их полёта, включая раннюю фазу подъёма. Запрос информации от 27 июня призван помочь объединить усилия промышленности и развить нужные технологии.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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