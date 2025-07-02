В США начали искать идеи для группы спутников с перехватчиками ракет

27 июня они выпустили запрос информации, чтобы узнать о существующих технологиях и собрать идеи для создания большой группы спутников с перехватчиками ракет — именно так должен работать «Золотой Купол». Это ещё не приглашение к участию в тендере, а первый шаг в разработке.

Сегодня «Золотой Купол» похож на систему «Железный купол» Израиля, но гораздо масштабнее и дороже. Трамп оценил стоимость в 175 миллиардов долларов и срок — три года. Но эксперты Конгресса говорят, что проект может занять 20 лет и обойтись в 524 миллиарда.

Министерство обороны уже ведёт переговоры с подрядчиками и изучает технологии перехвата ракет на разных этапах их полёта, включая раннюю фазу подъёма. Запрос информации от 27 июня призван помочь объединить усилия промышленности и развить нужные технологии.