В США начали отказываться от сетей 3G

Двадцать лет назад потребители использовали свои телефоны для выполнения основных задач, таких как проверка электронной почты, отправка текстовых сообщений и, конечно же, для совершения телефонных звонков. Но со смартфонами мы делаем гораздо больше: фотографируем, смотрим телевизор, играем в игры, просматриваем социальные сети и многое другое. Эти дополнительные функции подразумевают наличие более быстрый сетей для их поддержки, поэтому AT&T, Verizon и T-Mobile отключают 3G, чтобы освободить место для более быстрых сетей 5G.

Последствия выхода 3G из эксплуатации выходят за рамки старых телефонов. Потому что сеть поддерживает бесчисленное множество других устройств, таких как устройства для чтения электронных книг, автомобильные службы SOS, домашние сигнализации, устройства медицинского оповещения и многое другое.