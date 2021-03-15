Наука и технологии
Сегодня в 15:38
В США начали переводить абонентов проводного интернета на сотовую связь
Операторам так выгоднее
СМИ сообщили, что американские телекоммуникационные компании Verizon и T-Mobile намерены активно переводить абонентов проводного интернета на сотовую связь.
Как пишет Content-Review, на недавних встречах с инвесторами Verizon и T-Mobile много говорили о фиксированном доступе по мобильной сети.
Дело в том, что подключать клиентов к интернету в США более затратно, чем в России, так как большая часть населения там проживает в частных домах. Если в России достаточно подключить один многоквартирный дом и получить несколько десятков клиентов, то в США так может не получиться.
Американские операторы решили предлагать подключать домохозяйства по мобильной сети. У Verizon есть услуга 5G Home. К 2023 году компания надеется подключить 30 млн домохозяйств. А вот T-Mobile намерен в течение пяти лет подключить к таким услугам до 8 млн абонентов.