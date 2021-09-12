В США начали подавать еду в квадратном виде

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В США начали подавать еду в квадратном видеДля тех, кто следит за фигурой или постоянно спешит
На vc.ru рассказали о новых необычных продуктах, продажу которых запустили в США.
Автор vc.ru Елена Доронкина сообщает: в Майами стала продаваться квадратная еда. Причём в этом виде создаются самые разные продукты: покупателям можно выбрать любое блюдо из 15. Среди них - веганский бургер, шоколадные блины, курица, спаржа, окунь с рисом басмати.
Также создатели квадратных блюд утверждают, что при их создании используются только натуральные ингредиенты. А благодаря тому, что в упаковке нет кислорода, хранить продукты можно 14 дней. Также отмечается, что заказать квадратную еду можно по подписке.
В целом американцы восприняли такое нововведение с восторгом, добавляет автор.