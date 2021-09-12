В США начали подавать еду в квадратном виде

Также создатели квадратных блюд утверждают, что при их создании используются только натуральные ингредиенты. А благодаря тому, что в упаковке нет кислорода, хранить продукты можно 14 дней. Также отмечается, что заказать квадратную еду можно по подписке.

В целом американцы восприняли такое нововведение с восторгом, добавляет автор.