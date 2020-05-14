Наука и технологии
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В США начали продавать накладные мышцы для свиданий по видеозвонкам
И искусственную грудь
Пандемия коронавирусной инфекции скорректировала многие стороны жизни, в том числе ту, которая касается отношений. Вместо реальных встреч многие люди вынуждены прибегать к виртуальным. На фоне всего этого в США начали продавать накладные мышцы для свиданий по видеозвонкам.
Такую услугу предлагает американская компания Sportarly. Прямо сейчас на её сайте можно купить либо накладную грудь, либо костюм, имитирующий мышечный рельеф. Накладные мышцы стоят $36 (около 2,6 тысячи рублей). Их предлагается надеть под рубашку, чтобы казалось, будто мышцы имеют естественное происхождение.
Искусственная грудь же стоит от $46 до $66 (от 3,3 до 4,8 тысячи рублей). Сообщается, что стоимость зависит от размера.