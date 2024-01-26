В США начали расследование инвестиций технологических гигантов в ChatGPT

Этот шаг расширяет фокус регулятора на влияние, которое эти инвестиции могут оказывать на ландшафт ИИ. Microsoft, вложившая значительные средства в OpenAI, и Amazon и Google, выделившие миллиарды на Anthropic, сформировали значительные связи с этими стартапами, избежав существенного контроля со стороны правительства.

В то время как традиционные антимонопольные иски часто направлены против приобретений, которые приводят к росту цен, расследование FTC посвящено тому, как эти инвестиционные сделки изменяют конкурентную среду.

Цель расследования — понять, в какой степени эти технологические гиганты влияют на своих партнеров и нарушают ли эти сделки антимонопольное законодательство.