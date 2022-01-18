В США начали разрабатывать секретный беспилотник

Об этом узнало издание The Drive. Факт существования нового проекта стал известен благодаря слайду, опубликованному в качестве сводки для инвесторов. В нём говорится, что стоимость производства беспилотника составит $8 млн. В год хотят производить до 50 аппаратов.

К сожалению, пока нет подробностей о новом беспилотнике. Отмечается только, что о существовании Demogorgon заявили вскоре после того, как Kratos показал изображение летательного аппарата, создаваемого по программе Off-Board Sensing Station.

Компания Kratos также изготовила экспериментальный беспилотный боевой летательный аппарат XQ-58 Valkyrie. Его первый полёт был успешно выполнен 5 марта 2019 года на испытательном полигоне Юма, штат Аризона.