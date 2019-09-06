В США начали разрабатывать систему для уничтожения российского супероружия

Некоторые СМИ назвали ракету «супероружием». Известно, что она способна поражать как морские, так и наземные цели. Максимальная дальность пуска «Циркона» составит более 1000 километров, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11 000 километров в час).

Работы по созданию концепции перехватчиков гиперзвуковых ракет должны быть выполнены до мая 2020 года. Lockheed Martin получила контракт на разработку Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense (сумма контракта — $4,44 миллиона), Boeing — Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons ($4,3 миллиона), Raytheon — SM3-HAWK ($4,44 миллиона).

В частности, Valkyrie будет представлять собой систему для перехвата гиперзвуковые ракет России и Китая.