В США начали разрабатывать танк следующего поколения

Армия США уже начала поиск новой боевой платформы, которая обеспечит превосходство стране. Разработки ведутся в рамках программы Future Decisive Lethality (FDL). По данной концепции военные хотят получить быструю боевую машину, которая будет по своим характеристикам превосходить аналоги.

Проект проходит под кодовым именем NGCV-FDL (The Next Generation Combat Vehicle – Future Decisive Lethality). Такой танк позволит военным выполнять полунезависимые операции против равного противника. Он будет использовать работу в сетях.

Судя по существующим рендерам, новые танки будут меньше и легче, чем Abrams. Машины будут лучше защищены от противотанковых ракет и гранатомётов.

Первые результаты по проекту ожидаются в 2023 году.