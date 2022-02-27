В США начали следить за событиями на Украине с помощью приложения Google Карт

Google Maps использует данные со смартфонов в режиме реального времени для отслеживания дорожной обстановки. В Twitter высказали предположение, что пробки, зафиксированные Google, скорее всего, были вызваны гражданскими лицами, застрявшими на блокпостах. После того, как Россия начала специальную военную операцию в Украине, Google Maps начало показывать перекрытие дорог в Харькове, втором по величине городе Украины, а также приостановку работы метро по всему городу.

The Post пишет, что Google Maps показывает информацию о станциях метро, некоторые из которых сейчас используются в качестве укрытий. Дамиан Меншер, инженер по безопасности в Google, отмечает в Twitter, что использование Google Maps резко возросло в Украине с начала российской специальной военной операции.