В США начали запрещать использовать умные очки за рулём

Опубликовано 19 июня 2026, 12:591 мин.
В США начали запрещать использовать умные очки за рулёмПрецедент?
Умные очки, способные показывать информацию перед глазами или просто воспроизводить звук, входят в моду. Всё больше компаний выпустили или планируют выпустить такие в ближайшее время. Но не все этому рады. Например, в США, в штате Иллинойс, готовится закон, что запретит использовать такие устройства во время вождения.
© Ferra.ru
Умные очки, которые как раз созданы для работы без рук, вроде должны были получить исключение. Но в «верхах» решили наоборот. Даже если условный Джон просто разговаривает через очки или отдаёт им голосовые команды, это будет считаться нарушением.
Законопроект ждёт подписи губернатора.
Можно ждать волну похожих запретов по всему миру, как уже было с запретом детям пользоваться соцсетями.
Источник:AndroidAuthority
Автор:Максим Многословный