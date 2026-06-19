В США начали запрещать использовать умные очки за рулём

Умные очки, которые как раз созданы для работы без рук, вроде должны были получить исключение. Но в «верхах» решили наоборот. Даже если условный Джон просто разговаривает через очки или отдаёт им голосовые команды, это будет считаться нарушением.

Законопроект ждёт подписи губернатора.

Можно ждать волну похожих запретов по всему миру, как уже было с запретом детям пользоваться соцсетями.