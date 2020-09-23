В США начались испытания пулемётов для спасательных вертолётов

Во время испытаний проверят три варианта вооружения. Все они идут с установкой контейнера со скорострельными пулемётами. Первый вариант — GAU-2/Minigun с вращающимся блоком стволов калибра 7,62 мм, второй вариант — одноствольный GAU-18 калибра 12,7, третий вариант — одноствольный GAU-21 калибра 12,7 мм. Скорострельность пулемётов составляет 3000, 800 и 1100 выстрелов в минуту соответственно.

Сообщается, что на первом этапе испытаний вертолёт будет находиться на земле. Затем HH-60W допустят к лётным проверкам.

Вертолёт предназначен для спасательных операций на территориях, контролируемых противником, и для поисково-спасательных работ, медицинских перевозок и борьбы с наркотрафиком.