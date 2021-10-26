В США начались испытания усовершенствованных истребителей 4-го поколения

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В США начались испытания усовершенствованных истребителей 4-го поколенияРечь об F-15
Стало известно, что летающая пара истребителей F-15EX прибыла для испытаний на авиабазу Неллис в Неваде. Это усовершенствованные самолёты с новыми системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
После появления новых истребителей, самолёты F-15C и F-15E можно будет считать промежуточными модификациями. В новых F-15EX к работе узлов управления подключена электронная система «fly-by-wire», также у них есть новое поколение электронной защиты от оружия с радиолокационным наведением.
Испытания новинок продлятся неделю. Их доверили опытным лётчикам. Особенно они рассчитывают на обновлённый комплекс РЭБ Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWS). Он должен будет поднять уровень «живучести» при атаке и обороне.
После испытаний самолёты F-15EX вернутся в Эглин, где в них могут внести изменения по полученным данным.
Источник: Военное обозрение