В США начались испытания усовершенствованных истребителей 4-го поколения

После появления новых истребителей, самолёты F-15C и F-15E можно будет считать промежуточными модификациями. В новых F-15EX к работе узлов управления подключена электронная система «fly-by-wire», также у них есть новое поколение электронной защиты от оружия с радиолокационным наведением.

Испытания новинок продлятся неделю. Их доверили опытным лётчикам. Особенно они рассчитывают на обновлённый комплекс РЭБ Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWS). Он должен будет поднять уровень «живучести» при атаке и обороне.

После испытаний самолёты F-15EX вернутся в Эглин, где в них могут внести изменения по полученным данным.