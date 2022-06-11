В США начнут сбивать ракеты лазером

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В США начнут сбивать ракеты лазеромО чем заявил Министр обороны страны
“РИА Новости” со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина сообщает, что в США близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров, способных перехватывать ракеты.
Министр обороны сделал это заявление на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам
Ллойд Остин
Глава Пентагона
Он добавил, что расширение военного потенциала и технологическая мощь могут стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе. К тому же этот регион правительство США считает "сердцем американской гранд-стратегии, центром стратегического притяжения" XXI века.
Ранее в США российский танк Т-90М назвали слишком “продвинутым”, чтобы он считался танком третьего поколения, оценив его основные нововведения, среди которых укрепленная броня, системы связи и доступность.