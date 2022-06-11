В США начнут сбивать ракеты лазером

Он добавил, что расширение военного потенциала и технологическая мощь могут стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе. К тому же этот регион правительство США считает "сердцем американской гранд-стратегии, центром стратегического притяжения" XXI века.

Ранее в США российский танк Т-90М назвали слишком “продвинутым”, чтобы он считался танком третьего поколения, оценив его основные нововведения, среди которых укрепленная броня, системы связи и доступность.