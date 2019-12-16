В США намерены испытать две новые ядерные ракеты

Об этом генерал-полковник заявил в интервью «Красной звезде». По его информации, американские военные проведут учения с крылатой ракетой с дальностью действия более тысячи километров и ракетой с дальностью более трёх тысяч километров. Также главнокомандующий не исключил, что комплексы могут иметь ядерные боеголовки.

Напомним, 12 декабря в Калифорнии прошли испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Ранее создание таких ракет было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако летом США вышли из него.