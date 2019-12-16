Наука и технологии
Сегодня 16:31
В США намерены испытать две новые ядерные ракеты
До конца года
Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России рассказал, что США до конца года планируют испытать две ракеты наземного базирования средней дальности. Они могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Об этом генерал-полковник заявил в интервью «Красной звезде». По его информации, американские военные проведут учения с крылатой ракетой с дальностью действия более тысячи километров и ракетой с дальностью более трёх тысяч километров. Также главнокомандующий не исключил, что комплексы могут иметь ядерные боеголовки.
Напомним, 12 декабря в Калифорнии прошли испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Ранее создание таких ракет было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако летом США вышли из него.