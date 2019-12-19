В США намерены оснастить самый большой самолёт в мире гиперзвуковым оружием

Первоначально Stratolaunch создавался для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода на орбиту спутников. Однако летом СМИ узнали, что инвестиционный конгломерат Vulcan продаёт самолёт вместе с ангаром и правами интеллектуальной собственности.

Новым владельцем Stratolaunch, как сообщается, стала компания Cerberus Capital Management Стива Фейнберга (Steve Feinberg). Этого человека называют приближённым президента США. Его компания за последние 20 лет приобрела оборонного подрядчика DynCorp и производителей оружия Remington и Bushmaster.

Издание The Drive уверено, что покупка Stratolaunch связана с разработкой гиперзвукового оружия в США. Кроме того, руководство проекта само ранее заявляло о переориентации с космоса на «грешную Землю».