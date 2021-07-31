В США написали код для моделирования Вселенной

В частности, на суперкомпьютерах Aurora и Frontier для Аргоннской национальной лаборатории. Это вычислительные машины экзафлопсного класса. Именно они смогут моделировать Вселенную, что позволит даже делать предсказания.

Проект называется ExaSky. Его код также адаптируется под вычисления на графических процессорах. В будущем учёные хотят добавить в программу новые функции, например звездообразование. Кроме того, инструмент должен будет оперировать с данными обзора неба, которые позволят ему проверить результаты и оживить симуляцию.

В код будут включены и такие события, как образование галактик, взрывы сверхновых и т.д. Учёные надеются, что проект поможет понять многие процессы во Вселенной, суть которых пока остаётся неизвестной.