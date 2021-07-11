В США напомнили о старом, но актуальном «смертоносном» российском истребителе

Наука и технологии
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В США напомнили о старом, но актуальном «смертоносном» российском истребителеСу-34
Военный обозреватель американского портала 19FortyFive заявил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 до сих пор считается одним из лучших российских боевых самолётов.
Эксперт напомнил, что Су-34 способен наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям. Хоть этот самолёт и был создан в эпоху завершения холодной войны, он по-прежнему успешно используется. Например, в Сирии.
Специалист похвалил боеготовность Су-34, его умение действовать при сложных метеорологических условиях и способность преодолевать системы противовоздушной обороны противника. «Су-34 продолжает демонстрировать миру, насколько он смертоносен», — подытожил автор.
Ещё одним преимуществом истребителя-бомбардировщика назвали его высокую манёвренность. Она достигается благодаря особенностям конструкции. Также надо понимать, что самолёт прошёл модернизацию, и это помогает ему оставаться на высоте.