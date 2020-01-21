В США нашли способ защититься от российского флота

В материале Popular Mechanics описаны возможные сценарии применения ракеты. По одному из них, оружие станет в первую очередь средством обороны «архипелага островов, усеянных силами США и союзников, которому угрожает российский флот». Так ракета NSM создаст вокруг островов буферную зону, и российские корабли будут оттеснены вдаль, где окажутся под прицелом американских авианосцев и подлодок.

Другой сценарий гласит, что в случае конфликта между США и Китаем ракеты помогут американцам удержать остров в Южно-Китайском море. Его якобы захочет отбить Китай при помощи десанта.