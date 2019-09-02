В США научились создавать сотовую связь для военных в горячих точках

Компания Hughes Network Systems, являющаяся подрядчиком армии США, представила новый технологический продукт, который способен превратить вертолёт в аэромобильную вышку сотовой связи. По сути компания объединила технологию 4G c системой, которая обеспечивает связь между вертолётами вне пределов прямой видимости.

В принципе это же решение можно интегрировать с беспилотным летательным аппаратом. Утверждается, что созданная таким образом сотовая сеть может охватить десятки километров. Пользоваться ею смогут более 100 пользователей одновременно.

Зачем военным сотовая связь? Чтобы сократить время на принятие решений и получать полную информацию о происходящем на поле боя.

Пока у Hughes Network Systems нет контракта на дальнейшую разработку технологии от Минобороны США.