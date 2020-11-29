В США назвали 5 худших винтовок

Авторы отметили, что винтовки военного образца десятилетиями были главным оружие армии. Некоторые армии неохотно меняли винтовки, предпочитая держаться за старые, но проверенные. Несмотря на такой консерватизм, были предприняты несколько попыток создать новое оружие. И они оказались провальными.

Первой в списке упоминается японская магазинная винтовка Type 38 Arisaka. С прикреплённым штыком эта винтовка часто была длиннее, чем японские солдаты: оружие было для них слишком громоздким и тяжёлым.

Далее следует американская M16 времён раннего Вьетнама. В 1963 году Армия США стала применять низкокачественный порох марки WC 846. Из-за этого винтовка оказалась ненадёжной.

Третьей упоминается британская L85. У неё обнаружились серьёзные недостатки. Гильзы улетали обратно в ствольную коробку, вызывая задержки, а пластмассовые части оружия были хрупкими и слишком часто ломались.

Четвёртая в списке — индийская INSAS. Это была попытка создать отечественную штурмовую винтовку для армии Индии. Оружие, однако, было хрупким и ненадёжным. Пластиковые магазины ломались на холоде, винтовка была склонна к перегреву. Кроме того, иногда раскалённое оружейное масло при стрельбе летело в глаза стрелку.

И наконец последняя винтовка в списке — венгерская AMD-65. Она — копия советского АКМ, однако имела более короткий ствол. AMD-65 отличалась худшими точностью и дальностью стрельбы, а ещё цевьё быстро накалялось и могло обжечь руку. Также винтовка не давала точно прицеливаться.