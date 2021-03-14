В США назвали четыре преимущества российских истребителей Су-57

Эксперт заявил, что Су-57 — это потенциально опасный противник в небе из-за четырёх факторов. К ним специалист отнёс скрытность, скорость, современное вооружение и новейшую электронику. Эксперт сообщил, что скорость полёта истребителя пятого поколения может достигать 2 Махов без форсажа.

Специалист также отметил, что «Су-57 сочетает в себе функции штурмовика и истребителя, а использование композитных материалов, инновационных технологий и аэродинамическая конфигурация истребителя обеспечивают ему низкий уровень заметности».

Кроме того, у самолёта Су-57 есть большие внутренние отсеки для размещения ракетного вооружения.