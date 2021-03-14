Наука и технологии
Сегодня в 11:37
В США назвали четыре преимущества российских истребителей Су-57
Они делают самолёт опасным противником в небе
Военный эксперт из США назвал четыре преимущества российских истребителей Су-57. По его мнению, этот самолёт «готов к войне против кого угодно».
Эксперт заявил, что Су-57 — это потенциально опасный противник в небе из-за четырёх факторов. К ним специалист отнёс скрытность, скорость, современное вооружение и новейшую электронику. Эксперт сообщил, что скорость полёта истребителя пятого поколения может достигать 2 Махов без форсажа.
Специалист также отметил, что «Су-57 сочетает в себе функции штурмовика и истребителя, а использование композитных материалов, инновационных технологий и аэродинамическая конфигурация истребителя обеспечивают ему низкий уровень заметности».
Кроме того, у самолёта Су-57 есть большие внутренние отсеки для размещения ракетного вооружения.