В США назвали главную цель модернизации истребителя F-35

В США назвали главную цель модернизации истребителя F-35Это новая система радиоэлектронной борьбы
Глава Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил США генерал Марк Келли в ходе симпозиума Ассоциации военно-воздушных и космических сил сообщил, что обновлённый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Block 4 получит новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Фото: Wallpaperset.com
Именно установка новой системы компонентов Technology Refresh-3 — главная цель модернизации самолёта. По словам Келли, большая часть тех функций, ради которых нужен модернизированный F-35, зависит от возможностей системы радиоэлектронной борьбы Block 4.
В ходе модернизации будет полностью заменена вся конфигурация текущей системы компонентов Technology Refresh-2. В рамках работ модернизируют центральный процессор системы, блок памяти и авионику истребителя. Предполагается, что обновлённые компоненты обеспечат большую в 25 раз вычислительную мощность новой системы по сравнению с устаревшей.
Также в рамках модернизации системы РЭБ Block 4 самолёт получит новый радар AN/APG-85 с активной фазированной антенной решёткой. Но полный перечень изменений остаётся в секрете.