В США назвали главную цель модернизации истребителя F-35

Именно установка новой системы компонентов Technology Refresh-3 — главная цель модернизации самолёта. По словам Келли, большая часть тех функций, ради которых нужен модернизированный F-35, зависит от возможностей системы радиоэлектронной борьбы Block 4.

В ходе модернизации будет полностью заменена вся конфигурация текущей системы компонентов Technology Refresh-2. В рамках работ модернизируют центральный процессор системы, блок памяти и авионику истребителя. Предполагается, что обновлённые компоненты обеспечат большую в 25 раз вычислительную мощность новой системы по сравнению с устаревшей.

Также в рамках модернизации системы РЭБ Block 4 самолёт получит новый радар AN/APG-85 с активной фазированной антенной решёткой. Но полный перечень изменений остаётся в секрете.