В США назвали ключевой элемент успеха российской обороны

Слова научного сотрудника американского Центра национальных интересов Марка Эпископоса приводит в российском переводе «РИА Новости». Эксперт заявил, что очень высокоэффективным является российский самолёт-разведчик Бериева А-50У.

Самолёт прошёл модернизацию. В результате были улучшены работа радиотехнического комплекса «Шмель-М», а также лётные и боевые характеристики А-50У. Эпископос отметил, что, по словам производителя, и сам радиолокационный купол стал легче за счёт современных компонентов «Шмель-М». Самолёт способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Одновременно могут отслеживаться около 300 наземных или 40 воздушных целей.

Эксперт также отметил, что эффективный A-50У могут продавать за рубеж, в частности Индии.