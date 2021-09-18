В США назвали лишающее Россию преимущества оружие

Автор упомянул слова вице-премьера России Юрия Борисова, который сказал, что страна уже опередила Запад в гиперзвуковых разработках. Эксперт National Interest признал, что у России есть впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения — это и противокорабельные крылатые ракеты «Циркон», и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Однако США сейчас разрабатывают гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Он появится в американской армии в 2023 году.

Эксперт объяснил, что LRHW смогут применять и сухопутные войска, и флот. Если батарею из четырёх пусковых установок и центра управления отправить в незащищённую зону противника, то возникнет угроза для сил противника. Эксперт считает, что разрыв между Россией и США сократится.