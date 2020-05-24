В США назвали лучший дробовик года

«Военное обозрение», ссылаясь на American Rifleman, пишет, что дробовиком года признали Kel-Tec KS7. Это помповое ружье в компоновке булл-пап. Эксперты американского издания отметили, что дробовик очень компактен и прост в обращении. Он весит 2,7 килограмма. Ружьё можно использовать даже для защиты дома, потому что в нём можно применять любой тип патронов 12 калибра, в том числе нелетальные боеприпасы.

Авторы добавили, что пистолетная рукоять дробовика оснащена кнопочным предохранителем. Kel-Tec KS7 имеет подствольный трубчатый магазин, вмещающий шесть патронов калибра 12х76.

В США оружие можно купить за $495.