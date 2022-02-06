В США назвали лучшим танком в истории свой же Abrams

Обозреватель отметил, что к началу первой войны в Персидском заливе M1A1 Abrams был готов к бою с различными танками иракской армии советского производства, такими как Т-55 , Т-62 и Т-72. Автор заявил, что «американцы потеряли всего 18 танков Abrams за короткую кампанию, девять из которых были выведены с поля боя из-за повреждений».

Кроме того, по словам обозревателя, танк совершенствуется до сих пор. Модификация M1A2 получила улучшенные боевой модуль, тепловизор, информационную систему и систему навигации. Как подытожил автор, танк стал ещё более смертоносным и защищённым.