В США назвали метод сделать бомбардировщики недосягаемыми для России и Китая

В Индо-Тихоокеанском и Стратегическом командовании США сообщили, что два бомбардировщика B-1B осуществили наиболее длительное за последнее время «патрулирование» над Южно-Китайским морем. Полёт длился 32 часа.

В командовании отметили, что данная операция демонстрирует, как можно использовать Военно-воздушные силы (ВВС) США в реализации стратегии национальной обороны. «Мы говорим о постоянном присутствии наших стратегических бомбардировщиков там, где это помогает нашим партнёрам и союзникам», — сказано в сообщении.

«Военное обозрение» пишет, что два B-1B поднимались в воздух с авиабазы в Южной Дакоте. На определённом участке маршрута бомбардировщики сопровождались шестью американскими истребителями F-16 и несколькими японскими F-15.

Отмечается, что новая стратегия действий авиации в Индо-Тихоокеанском регионе предполагает использование самолётов не только с базы на острове Гуам, как было раньше. Чаще всего авиация стратегического назначения будет подниматься в воздух для патрулирования с континентальной части США. Такая практика сделает бомбардировщики «недосягаемыми на аэродромах для России и Китая».