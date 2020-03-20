В США назвали модель «старого русского танка, который не умрёт»

Речь идёт о Т-72. Именно его обозреватель американского СМИ Калеб Ларсон назвал «старым русским танком, который не умрёт». По его мнению, советские, а потом и российские конструкторы смогли довести динамические свойства машины до превосходного уровня. Т-72 сочетает в себе относительно лёгкий вес (41 тонна) и двигатель мощностью более 1,1 тысячи л.с.

По вездеходным характеристикам танк, как пишет эксперт, не имеет равных. Кроме того, у машины есть множество модификаций, адаптированных под конкретные потребности пользователей.

Обозреватель считает, что Т-72 «будет жить и оставаться востребованным ещё долгие годы».